محسن منصور لصدى البلد: شخصيتي في "اتنين غيرنا" مركبة وجذبتني

تحدث الفنان محسن منصور عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "اتنين غيرنا"، مؤكدًا أن الشخصية التي قدمها تُعد من الأدوار المركبة التي تحمل أبعادًا إنسانية ونفسية متعددة، وهو ما شجعه على خوض التجربة بحماس كبير.

وفي لقاء خاص مع موقع صدى البلد، أوضح محسن منصور أنه يجسد خلال أحداث العمل شخصية الأب القاسي، وهي شخصية تتسم بالتعقيد وتحتاج إلى دراسة متأنية لفهم دوافعها وسلوكها، مشيرًا إلى أنه يفضل دائمًا تقديم الأدوار غير التقليدية التي تبتعد عن النمطية.

وأضاف أنه حرص على التحضير الجيد للشخصية، من خلال تحليل أبعادها النفسية والاجتماعية، والعمل على تقديمها بشكل واقعي يقنع الجمهور، مؤكدًا أن الشخصيات المركبة تمنح الفنان مساحة أكبر للإبداع وإظهار قدراته التمثيلية.

وأشار إلى أن التنوع في الأدوار يمثل تحديًا مهمًا لأي فنان، وهو ما يسعى إليه في اختياراته الفنية.

ويشارك في بطولة مسلسل "اتنين غيرنا" نخبة من النجوم، أبرزهم آسر ياسين، دينا الشربيني، فدوى عابد، سحر رامي، نور إيهاب، يوسف وهبي، وصابرين النجيلي، وهو من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبو ريش.





