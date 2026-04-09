كواليس أعمالها.. أبرز تصريحات سماح أنور ورسائل مؤثرة عن والديها

كشفت الفنانة سماح أنور عن العديد من الكواليس بمشاركتها في دراما رمضان 2026 بمسلسلى “نرجس” و"عرض وطلب" ، إلى جانب جوانب إنسانية مؤثرة من حياتها الشخصية، وذلك خلال ظهورها في برنامج “ست ستات”، حيث تنوعت تصريحاتها بين الحديث عن أدوارها الأخيرة، وتفاعل الجمهور، وعلاقتها بزملائها، وصولًا إلى ذكرياتها مع والديها.



سماح انور تروي كواليس العودة لدراما رمضان 2026

تحدثت سماح أنور عن عودتها للمشاركة في موسم رمضان من خلال مسلسلي «عرض وطلب» و«حكاية نرجس»، مؤكدة أنها تمسكت بالدورين منذ اللحظة الأولى لقراءتهما، وحرصت على التحضير الجيد لهما بعد فترة من الغياب.



سماح انور تتحدث عن تفاعل الجمهور ودعمه لها

وأوضحت سماح انور أن أكثر ما أسعدها هو تفاعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن التعليقات الإيجابية منحتها إحساسًا بالعودة القوية، مؤكدة أن دعم الجمهور يمثل دافعًا مهمًا لأي فنان للاستمرار وتقديم الأفضل.



سماح انور تتحدث عن كواليس "حكاية نرجس"

وكشفت سماح انور أن شخصية سعاد التي قدمتها في مسلسل “حكاية نرجس” تُعد من الشخصيات المركبة، حيث اعتمدت على تغيير انفعالاتها وملامحها بشكل مستمر لإبراز التحولات النفسية، مشيرة إلى أن الشخصية تُعد المحرك الأساسي للأحداث رغم تعقيدها النفسي.

كما أشادت بفريق العمل وروح التعاون داخل اللوكيشن، مؤكدة أن الأجواء ساعدتها على الاندماج الكامل في الدور.

وأعربت عن تقديرها للتعاون مع ريهام عبد الغفور، مؤكدة أن العمل معها يمثل إضافة مهمة لأي فنان، لما تتمتع به من تركيز وهدوء داخل موقع التصوير.



سماح انور تتحدث عن تجربتها فى “عرض وطلب”

وعن مسلسل «عرض وطلب»، أكدت أن العمل يحمل طابعًا مختلفًا، مشيدة بأداء فريق العمل، كما تحدثت عن علاقتها ببعض زملائها، ومنهم الفنان علي صبحي، مشيرة إلى طبيعة العلاقة التي تجمعهما والمليئة بالود والمزاح.

سماح انور تروي جانبا إنسانيا مؤثرا

وتطرقت سماح أنور إلى حياتها الشخصية، مؤكدة أن والدتها كانت الداعم الأول لها في مشوارها الفني، كما كشفت عن قصة الحب التي جمعت بين والديها، مشيرة إلى أن والدها كان يكتب الأغاني لكبار النجوم مثل عبد الحليم حافظ حبًا في والدتها.

كما روت لحظات إنسانية مؤثرة من مرض والدها بعد وفاة والدتها، مؤكدة قوة العلاقة التي جمعتهما، وتأثره الكبير برحيلها.