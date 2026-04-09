مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب دراجة نارية بالدقهلية
البنتاجون: مقتل 13 جنديا في الحرب وإصابة 370 بينهم 12 حالتهم خطيرة
هل تؤخر صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل؟.. الإفتاء: احذر لـ3 أسباب
ماكرون يدين الضربات الإسرائيلية على لبنان ويحذر من تهديد وقف إطلاق النار
حسام حسن لـ صلاح: إنجازاتك تاريخية وننتظر منك الكثير في المونديال
كلكم مدانون.. رد فعل صادم من سيد عبد الحفيظ تجاه لاعبي الأهلي
كواليس محادثات الفار والحكم في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
ترامب يدرس فرض عقوبات على دول في الناتو بسبب موقفها من الحرب على إيران
بعد موجة الغلاء.. الزراعة: الطماطم تهبط 10 جنيهات خلال أيام
واشنطن تنشر 12 طائرة هجومية من طراز A-10 في الشرق الأوسط
«كاف» يكشف موعد نهائي كأس الكونفيدرالية
فن وثقافة

كواليس أعمالها.. أبرز تصريحات سماح أنور ورسائل مؤثرة عن والديها

تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة سماح أنور عن العديد من الكواليس بمشاركتها في دراما رمضان 2026 بمسلسلى “نرجس” و"عرض وطلب" ، إلى جانب جوانب إنسانية مؤثرة من حياتها الشخصية، وذلك خلال ظهورها في برنامج “ست ستات”، حيث تنوعت تصريحاتها بين الحديث عن أدوارها الأخيرة، وتفاعل الجمهور، وعلاقتها بزملائها، وصولًا إلى ذكرياتها مع والديها.


سماح انور تروي كواليس العودة لدراما رمضان 2026

تحدثت سماح أنور عن عودتها للمشاركة في موسم رمضان من خلال مسلسلي «عرض وطلب» و«حكاية نرجس»، مؤكدة أنها تمسكت بالدورين منذ اللحظة الأولى لقراءتهما، وحرصت على التحضير الجيد لهما بعد فترة من الغياب.


سماح انور تتحدث عن تفاعل الجمهور ودعمه لها

وأوضحت سماح انور أن أكثر ما أسعدها هو تفاعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن التعليقات الإيجابية منحتها إحساسًا بالعودة القوية، مؤكدة أن دعم الجمهور يمثل دافعًا مهمًا لأي فنان للاستمرار وتقديم الأفضل.
 

سماح انور تتحدث عن كواليس "حكاية نرجس"

وكشفت سماح انور أن شخصية سعاد التي قدمتها في مسلسل “حكاية نرجس” تُعد من الشخصيات المركبة، حيث اعتمدت على تغيير انفعالاتها وملامحها بشكل مستمر لإبراز التحولات النفسية، مشيرة إلى أن الشخصية تُعد المحرك الأساسي للأحداث رغم تعقيدها النفسي.

كما أشادت بفريق العمل وروح التعاون داخل اللوكيشن، مؤكدة أن الأجواء ساعدتها على الاندماج الكامل في الدور.

وأعربت عن تقديرها للتعاون مع ريهام عبد الغفور، مؤكدة أن العمل معها يمثل إضافة مهمة لأي فنان، لما تتمتع به من تركيز وهدوء داخل موقع التصوير.


سماح انور تتحدث عن تجربتها  فى “عرض وطلب”

وعن مسلسل «عرض وطلب»، أكدت أن العمل يحمل طابعًا مختلفًا، مشيدة بأداء فريق العمل، كما تحدثت عن علاقتها ببعض زملائها، ومنهم الفنان علي صبحي، مشيرة إلى طبيعة العلاقة التي تجمعهما والمليئة بالود والمزاح.

سماح انور تروي جانبا إنسانيا مؤثرا

وتطرقت سماح أنور إلى حياتها الشخصية، مؤكدة أن والدتها كانت الداعم الأول لها في مشوارها الفني، كما كشفت عن قصة الحب التي جمعت بين والديها، مشيرة إلى أن والدها كان يكتب الأغاني لكبار النجوم مثل عبد الحليم حافظ حبًا في والدتها.

كما روت لحظات إنسانية مؤثرة من مرض والدها بعد وفاة والدتها، مؤكدة قوة العلاقة التي جمعتهما، وتأثره الكبير برحيلها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

المتهم

اسماء اعتبارية ودور رعاية بعيدا عن المنوفية.. تفاصيل صادمة تنتظر أطفال حمل السفاح لشقيقتين من عمهما

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

عداد الكهرباء

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

النائب محمد سمير بلتاجي

تبرع 5% من المصريين بمليون جنيه.. نائب يطرح خطة عاجلة لإنهاء ديون مصر

الشاب الضحية

خانته مع صديقه.. مفاجآت 10 ساعات تحقيقات في إنهاء حياة شاب على يد حبيبته بكرداسة

ترشيحاتنا

مرسيدس

مرسيدس تطلق أول سيارة كهربائية بصوت محرك مزيف

ثغرة أمنية خطيرة

ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي هواتف آيفون فما القصة؟

هاتف C100 5G

ببطارية ضخمة.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

بالصور

اسعار شيفروليه أوبترا موديل 2020 المستعملة في مصر

شيفروليه أوبترا موديل 2020‏
شيفروليه أوبترا موديل 2020‏
شيفروليه أوبترا موديل 2020‏

فولجا 2026 تعود من جديد.. هوية روسية بروح صينية

فولجا 2026
فولجا 2026
فولجا 2026

نسرين طافش تثير الجدل بجمالها فى أحدث ظهور لها

نسرين طافش تثير الجدل بجمالها فى احدث ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بجمالها فى احدث ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بجمالها فى احدث ظهور لها

أزمات وتحسن.. آخر المستجدات الصحية لكبار نجوم الفن

مستجدات الحالة الصحية لنجوم الفن
مستجدات الحالة الصحية لنجوم الفن
مستجدات الحالة الصحية لنجوم الفن

فيديو

سماح أنور

كواليس أعمالها.. أبرز تصريحات سماح أنور ورسائل مؤثرة عن والديها

اختفاء غامض لفتاة

رجعولي بنتي.. اختفاء غامض لفتاة مريضة يشعل القلق في سوهاج

مرض والد حمادة هلال

شلل نصفي.. حمادة هلال يكشف تفاصيل أزمة صحية قاسية لوالده ويستعرض قصة كفاحه

كارنفال السيارات الكلاسيكية

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد