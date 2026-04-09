أبو العينين: مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا كانت متكافئة بين الفريقين

عبر النائب محمد أبو العينين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، عن إعجابه بمستوى المباراة التي جمعت فريقه سيراميكا مع الأهلي، مؤكدًا أن اللقاء كان من أقوى المباريات وشهد مجهودًا كبيرًا من لاعبي الفريقين.

وقال "أبو العينين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، مقدم برنامج «اللعيب» على قناة MBC مصر: "كانت هناك لحظات حظ وسوء حظ، لكن سيراميكا كليوباترا حصد النصيب الأفضل وهذه هي كرة القدم".

المباراة كانت راقية وممتعة

وأضاف رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، أن المباراة كانت راقية وممتعة، والأهم هو الأداء المميز للاعبين من الفريقين، والفوز يذهب لمن يستحقه لكن الأهم الاستمتاع بالمباراة.

وأشار "أبو العينين" إلى حبه وتقديره للقلعة الحمراء، مؤكدًا: "أنا عاشق للنادي الأهلي ودائمًا في خدمته، وأتمنى له كل التوفيق، ولاعبي سيراميكا بالنسبة لي أولادي، وفي النهاية أشعر بالسعادة لمتابعة مباراة قوية وأداء جيد من الجميع".