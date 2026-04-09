توك شو

أبو العينين: أنا عاشق لـ الأهلي.. وقرار الحكم صحيح بعدم وجود ضربة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا

النائب محمد أبو العينين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا
النائب محمد أبو العينين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا
كريم محمد

علق النائب محمد أبو العينين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، على مباراة سيراميكا والأهلي، مؤكدًا أن اللقاء كان من أقوى المباريات للفريقين وشهد مجهودًا كبيرًا من اللاعبين.

سيراميكا كانت صاحبة النصيب الأفضل

وقال "أبو العينين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي مقدم برنامج «اللعيب» المذاع على قناة «MBC مصر» أنه كان هناك حظ وسوء حظ، ولكن سيراميكا كليوباترا كان صاحب النصيب الأفضل، وهذه هي كرة القدم، والأهم أن المباراة كانت راقية بين الفريقين.

وأضاف  رئيس نادي سيراميكا كليوباترا : «أنا عاشق للنادي الأهلي وعينيا له في أي طلب، وأنا أهلاوي وأعشق القلعة الحمراء وأتمنى له كل التوفيق، ولاعيبة سيراميكا دول ولادي وفي النهاية بكون سعيد بمشاهدة المباراة وأداء جيد للفريقين».

الانتقادات التي تواجه سيراميكا

وتطرق النائب محمد أبو العينين إلى بعض الانتقادات التي تواجه فريقه، مؤكدًا أن سيراميكا قد يُظلم أحيانًا، وهناك من يتحدثون في أمور ليسوا على دراية بها، مضيفا: «فيه ناس بتعمل نفسها أبو العريف وبيتكلموا في أي حاجة وهما ناس في الطراوه ».

وأشار "أبو العينين" إلى أن مباراة الأهلي وسيراميكا كانت متكافئة، والفوز يذهب لمن يستحقه لكن الأهم الاستمتاع بالمباراة، مضيفًا أن الكابتن علي ماهر يُعد من أفضل المدربين الذين تولوا تدريب الفريق، ولن أوافق على رحيله لتولي القيادة الفنية للأهلي.

قرارات التحكيم في ضربة الجزاء

وعن قرارات التحكيم في مباراة سيراميكا والأهلي، قائلاً: «قرار الحكم صحيح بعدم احتساب ضربة جزاء للأهلي أمام سيراميكا، ضربة الجزاء لم تكن صحيحة لأنها جاءت بعد أن لامست رجل اللاعب ثم يده، ويجب الانتباه والنظر إلى هذه الفنيات».

وشدد "أبو العينين" على علاقاته الطيبة مع جميع الأندية، قائلاً: «لا يوجد شيء بيني وبين نادي الزمالك وكلهم حبايبي وتعاملت مع المستشار مرتضى منصور من قبل وأقدر الأبيض واحترمه، وأنا متواجد لأي صفقة سواء للأهلي أو الزمالك، وأتمنى التوفيق لفريق سيراميكا في كل البطولات».

