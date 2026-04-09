لمدة 3 فترات.. فيفا يعلن إيقاف قيد الاتحاد السكندري

أعلن الناقد الرياضي أحمد جلال أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر إيقاف قيد نادي الاتحاد السكندري لمدة ثلاث فترات انتقالات، دون الكشف عن أسباب هذا القرار.

موعد مباراة الاتحاد المقبلة

في الوقت ذاته، يواصل الفريق استعداداته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية ضمن مرحلة تفادي الهبوط في الدوري، حيث يسعى لتحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل حاليًا المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

ويأتي الاتحاد السكندري ضمن عدة أندية مصرية تعاني من إيقاف القيد، على رأسها الزمالك بعدد كبير من القضايا، إلى جانب الإسماعيلي وإيسترن كومباني وأندية أخرى