أبو العينين: قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا صحيح

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، صحة قرار الحكم بعدم احتساب ضربة جزاء للأهلي في مواجهة فريقه، موضحًا أن الكرة لمست قدم اللاعب ثم يده، وقال: «يجب الانتباه للنظر إلى هذه الفنيات التحكيمية».

علاقاتي طيبة مع الجميع

وشدد "أبو العينين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي مقدم برنامج «اللعيب» المذاع على قناة «MBC مصر» على علاقاته الطيبة مع جميع الأندية، خاصة مع الأهلي والزمالك.

أنا أهلاوي وعاشق للأهلي

وقال رئيس نادي سيراميكا كليوباترا: «أنا أهلاوي وعاشق للنادي الأهلي وقلبي مع القلعة الحمراء في أي طلب، وأتمنى لهم كل التوفيق، أما لاعبو سيراميكا فهم أبنائي، وفي النهاية أشعر بالسعادة لمتابعة المباراة والاستمتاع بالأداء الرائع للفريقين».

نادي الزمالك كلهم حبايبي

وأوضح "أبو العينين" : «لا يوجد شيء بيني وبين نادي الزمالك، وكلهم حبايبي، وقد تعاملت مع المستشار مرتضى منصور من قبل وأقدره وأحترمه».

وأضاف: «أنا متواجد لأي صفقة سواء للأهلي أو الزمالك، وأتمنى التوفيق لفريق سيراميكا في كل البطولات».