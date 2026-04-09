أبو العينين يرد على الانتقادات ويشيد بأداء سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي.. فيديو

قال النائب محمد أبو العينين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، إن فريقه أحيانًا يتعرض للظلم الإعلامي، مشيرًا إلى أن هناك من يتحدثون في أمور لا يملكون خبرة فيها.

وتابع «أبو العينين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي مقدم برنامج «اللعيب» المذاع على قناة «MBC مصر» : «فيه ناس بتعمل نفسها أبو العريف وبيتكلموا في أي حاجة وهما ناس في الطراوه».

الكابتن علي ماهر من أفضل المدربين

وأكد رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، أن الكابتن علي ماهر من أفضل المدربين الذين تولوا تدريب الفريق، وأنه لن يوافق على رحيله لتولي القيادة الفنية للأهلي.

اللقاء بين الأهلي وسيراميكا كان متكافئًا

وأشار «أبو العينين» خلال حديثه حول مباراة الفريق الأخيرة مع الأهلي، أن اللقاء كان متكافئًا، والفوز يذهب لمن يستحقه، مشددًا على أن الأهم هو الاستمتاع بمشاهدة المباراة.