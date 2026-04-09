الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

500 ألف جنيه غرامة.. عقوبات رادعة لمخالفي قانون الكلاب الخطرة

محمد الشعراوي

يفرض القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عقوبات مالية مشددة على المخالفين، تصل إلى 500 ألف جنيه، في محاولة لردع أي تجاوزات تتعلق بحيازة أو تربية الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة ضوابط اصطحابها في الأماكن العامة.

وينص القانون على حظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بشكل عام، مع وضع آليات واضحة للترخيص والضوابط الخاصة بالتداول والتربية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن العام.

وتضمن القانون عقوبات صارمة على المخالفين، حيث نصت المادة 15 على غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه لكل من خالف أحكام القانون بحيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو عدم الالتزام بالضوابط المتعلقة باصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو تجاهل اتحادات العقارات والتجمعات السكنية لضوابط دخول الحيوانات الخطرة.

 كما تضاعف الغرامة بحسب عدد الحيوانات أو المخالفات.

أما المادة 16 فقد نصت على عقوبة الحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 30 ألفًا ومليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على المخالفة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، بما في ذلك عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان بأي أمراض معدية أو وبائية.

وأشارت المادة 17 إلى أن كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطير أو كلب يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وفي حالة سبق الإصرار أو الترصد، تصبح العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه، بما يعكس جدية الدولة في حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بهذه الحيوانات.

شيفروليه كامارو
