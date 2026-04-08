مبادرة سيارات المصريين بالخارج على طاولة البرلمان.. هل يعود تفعيلها مرة أخرى؟

تزايدت تساؤلات المواطنين، خاصة من المصريين بالخارج، حول إمكانية إعادة تفعيل مبادرة استيراد السيارات، بعد طرحها مجددا للنقاش داخل البرلمان، لما لها من تأثير مباشر على السوق المحلي وتوفير العملة الأجنبية.

في هذا السياق، ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة محمد سليمان، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سجى عمرو هندي، والذي يستهدف تقييم نتائج مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وبحث إمكانية إعادة تفعيلها لدعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع تم استعراض أبرز نتائج المبادرة منذ إطلاقها في نوفمبر 2022.

النائبة سجى هندي اكدت أنها حققت نجاح ملحوظ حيث سجلت طلبات بإجمالي يقارب 2.4 مليار دولار، مع دخول أكثر من 800 مليون دولار بشكل مباشر إلى الخزانة العامة، بالإضافة إلى الإفراج عن عدد كبير من السيارات.

واقترحت إعادة فتح باب المبادرة مرة أخرى، مشيرة إلى إمكانية تحقيق تدفقات نقدية جديدة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار في صورة ودائع، بما يدعم الاحتياطي النقدي ويساهم في استقرار سعر العملة.

كما لفتت إلى أن مئات الآلاف من المصريين بالخارج لم يتمكنوا من الاستفادة من المرحلة السابقة، بسبب معوقات تقنية أو ضيق الفترة الزمنية، مؤكدة أن إعادة تفعيل المبادرة تمثل فرصة لتعويضهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن.

وأوضحت أن زيادة المعروض من السيارات في السوق المحلي من خلال المبادرة قد تسهم في القضاء على ظاهرة “الأوفر برايس”، وتدفع الأسعار نحو مستويات أكثر تواز.