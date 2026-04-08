برلمانية: جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى خطوة حاسمة لتعزيز قوة الاقتصاد المصري

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو جذب مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية، يمثل تحولًا استراتيجيًا مهمًا في مسار الاقتصاد الوطني، مشيدةً بتوقيع مشروع شركة "بولي سيرف" للكيماويات بمنطقة السخنة الصناعية.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد إن هذه النوعية من المشروعات لا تقتصر أهميتها على توفير فرص عمل مباشرة، بل تمتد لتشمل دعم الصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضافت أن التوسع في الصناعات الكيماوية والتكميلية يسهم بشكل مباشر في تعميق التصنيع المحلي، ويخلق سلاسل قيمة مضافة تدعم قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة، مؤكدة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت نموذجًا ناجحًا في جذب الاستثمارات بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي.

وشددت على أن دعم الحكومة لهذه المشروعات يعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد إنتاجي قوي قائم على الصناعة والتصدير، وليس فقط الاستهلاك، ما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي ويحقق مردودًا إيجابيًا طويل الأجل على المواطنين.