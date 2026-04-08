رياضة البرلمان: تحرك عاجل لدعم الأندية الشعبية بالإسكندرية وتعظيم مواردها

اجتمع محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن مع المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي تهم الأندية الشعبية والجماهيرية بالمحافظة، وعلى رأسها أندية (الاتحاد السكندري، والأوليمبي، والترام)، وبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه مسيرتها.



واستعرض "مجاهد" خلال الاجتماع التحديات والمعوقات التي تواجه الأندية الثلاثة ، وأكد على أن دعم الأندية الشعبية في ربوع مصر بشكل عام وبمحافظة الإسكندرية بشكل خاص وتعظيم مواردهم يأتي في صميم أولويات عمل لجنة الشباب والرياضة ، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الشخصية الرياضية المصرية والحفاظ على القاعدة الجماهيرية للرياضة.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال الاجتماع إلى أن أهمية التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، مشددًا على أن مجلس النواب، من خلال لجنة الشباب والرياضة، لن يدخر جهدًا في دعم أي خطوات من شأنها إزالة المعوقات التشريعية أو الإجرائية التي تواجه الأندية، بما يتيح لها تعظيم مواردها وتحقيق الاستدامة المالية.

وشدد "مجاهد" على أن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا واقعية وقابلة للتنفيذ، تقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها، وبين تمكين الأندية من التطوير والاستثمار بشكل منظم وآمن.

ومن جانبه أكد محافظ الإسكندرية أن الأندية الثلاثة تمثل جزءًا أصيلًا من وجدان المدينة، وأن تذليل المعوقات أمامها يمثل أولوية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق المباشر مع مجلس النواب وكافة الجهات المعنية للوصول إلى أفضل الحلول التي تخدم المنظومة الرياضية السكندرية.

هذا وقد شهد الاجتماع حضور كلاً من : والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية،ومحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد، والسيد فؤاد رئيس نادي الترام، والمهندس إيهاب الكاس عضو مجلس إدارة النادي الأوليمبي.