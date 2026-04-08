برلماني: مصر كلمة السر في اتفاق التهدئة بين أمريكا وإيران

ثمن النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الإعلان عن نجاح التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تمثل خطوة مهمة نحو احتواء التصعيد الخطير الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية، والذي جاء في ضوء التحركات الدبلوماسية التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد "الداجن"، أن هذه الهدنة تعكس انتصاراً لصوت الحكمة والدبلوماسية، خاصة في ظل التوترات التي أعقبت العمليات العسكرية الأخيرة، والتي استمرت لأسابيع وكادت أن تدفع المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس السيسي لعبت دوراً مهماً في دعم مسارات التهدئة.

وأشاد النائب نادر الداجن، بالدور المصري الفاعل والمحوري في دعم جهود التهدئة، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث لعبت الدولة المصرية دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة ساهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا التحرك يعكس المكانة الإقليمية والدولية لمصر، وثقة المجتمع الدولي في قدرتها على إدارة الأزمات المعقدة، وقيادة مسارات السلام، انطلاقًا من سياستها الثابتة الداعية إلى تغليب الحلول السياسية ورفض التصعيد العسكري.

كما أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية أن هذه الهدنة تمثل فرصة حقيقية للبناء عليها نحو اتفاق دائم وشامل يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحفظ مقدرات الشعوب، ويفتح المجال أمام التنمية بدلًا من الصراعات.

وشدد النائب نادر الداجن، على ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لدعم مسار التهدئة، مثمنًا القيادة السياسية المصرية ودورها التاريخي في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.