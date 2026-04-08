برلمانية: الدور المصري في التهدئة بين واشنطن وطهران نموذج للدبلوماسية الحكيمة

أشادت النائبة الدكتورة هناء العبيسي، عضو مجلس النواب، بنجاح الجهود المصرية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن هذا التحرك يعكس نموذجًا متكاملًا للدبلوماسية الحكيمة التي تنتهجها الدولة المصرية في التعامل مع الأزمات الدولية.

وقالت العبيسي إن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على التعامل مع الملفات المعقدة بكفاءة عالية، من خلال تبني نهج قائم على الحوار والتوازن، وهو ما ساهم في تحقيق التهدئة ومنع تصاعد الأزمة.

وأضافت العبيسي، في بيان لها، أن القيادة السياسية المصرية تدرك أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة، وتسعى بشكل مستمر إلى تجنيب شعوبها آثار الصراعات، من خلال دعم الحلول السلمية وتعزيز قنوات التواصل بين الأطراف المختلفة.

وأشارت إلى أن نجاح هذه الجهود يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، وقدرتها على التأثير في مجريات الأحداث، بما يخدم قضايا الأمن والسلام.

وأكدت النائبة أن مصر لا تدخر جهدًا في دعم الأشقاء في دول الخليج العربي، انطلاقًا من إيمانها بوحدة المصير العربي، مشددة على أن أمن الخليج يمثل جزءًا أساسيًا من الأمن القومي المصري.

كما أشادت ببيان الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رحّب فيه بوقف إطلاق النار، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس التزام مصر الدائم بدعم الاستقرار، وحرصها على إنهاء النزاعات بالطرق السلمية.

واختتمت النائبة بالتأكيد على أن مصر ستظل تلعب دورًا محوريًا في ترسيخ الأمن الإقليمي، وستواصل جهودها في دعم مسارات السلام، بما يحقق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.