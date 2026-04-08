تحسن طفيف ونقص أكسجين.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات حالة والده| خاص

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

كشف أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، عن آخر تطورات حالة والده الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا ودخوله إحدى المستشفيات قبل ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى تحسن طفيف لكنه لا يزال يواجه صعوبة في التنفس.

وأوضح أحمد أبو زهرة في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” أن حالة والده شهدت اليوم استقرارًا نسبيًا ، مؤكدًا أنه لم يدخل في حالة فقدان وعي أو غيبوبة، ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في نقص الأكسجين في الدم، ما أثر على انتظام التنفس.

وأضاف نجل الفنان: «الحالة لا تزال كما هي، لكن اليوم لاحظنا تحسنًا بسيطًا، ونادى على أحد منا، ولكن المشكلة ما زالت في التنفس».

احمد ابو زهرة يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده

وقد قال أحمد أبو زهرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد":"لسه زي ما هو، الحالة ثابتة، لا هو تدهور ولا تحسن، ولسه بيعاني من نفس مشاكل الأكسجين والتنفس بقاله كذا يوم"، مؤكدًا أنه لم يحدث أي تغيير حقيقي في حالته منذ ظهور أزمة الأكسجين واحتمال وجود مشكلة في الرئة.

وأضاف أن الأسرة لا تملك خيارات طبية كثيرة في التعامل مع الحالة، خاصة مع وجود اشتباه في وجود ورم بالرئة، موضحًا أن إجراء عينة لتحديد طبيعة الحالة يُعد خطرًا على صحته نظرًا لكبر سنه، قائلًا: "حتى لو خدوا عينة، هو مش هيستحمل العلاجات، فبنستنى تحسن حالته، وعشان كده طلبت من الناس تدعيله".

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية حاليًا تتمثل في انخفاض مستوى الأكسجين عند إزالة الماسك، ما يستدعي أحيانًا استخدام وسائل دعم إضافية، مؤكدًا أنه "لسه ما وصلش لمرحلة التنفس الصناعي".

وأوضح أنه كان يتلقى العلاج في مستشفى لا تحتوي على عناية مركزة خاصة، قبل أن يتم نقله منذ عدة أيام إلى مستشفى أخرى مجهزة، وذلك بعد طلب من الأسرة واستجابة سريعة من وزير الصحة، لتوفير رعاية أفضل وعزل الحالة.

وتابع: "الأشعات اللي اتعملت بتقول إن في حاجة على الرئة، لكن مش معروف إذا كانت مية على الرئة ولا ورم، إلا لو اتاخدت عينة، ودي خطوة خطرة في سنه، لدكاترة قالوا ممكن نعملها لو إحنا موافقين، لكن إحنا رفضنا عشان خطورتها".

ولفت إلى أن الوعي لدى والده محدود حاليًا، حيث يكتفي بردود فعل بسيطة مثل فتح العينين أو التأثر، دون القدرة على التفاعل بشكل أكبر.

أحمد أبو زهرة عبد الرحمن أبو زهرة الحالة الصحية لعبد الرحمن ابو زهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

ترشيحاتنا

متحف التاريخ الطبيعي

بذور الكتان

القرد كوكو

بالصور

فيديو

انتحار شاب

جنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

سيد الضبع

أحمد عاطف آدم

إبراهيم شعبان

د. محمد بشاري

المزيد