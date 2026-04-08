شهود عيان يُفجّرون مفاجأة عن حادث انتحــ..ـار المظلات: السائق شنــ.ـق نفسه ليلة أمس.. والظلام حال دون رؤيته

في مشهد مؤلم هزّ مشاعر المواطنين، استيقظت منطقة شبرا الخيمة على واقعة مأساوية بعدما أقدم شاب على إنهاء حياته شنقًا أعلى كوبري المظلات، في حادثة أثارت حالة واسعة من الحزن والصدمة بين الأهالي، وأعادت إلى الواجهة الحديث عن الضغوط النفسية وأهمية الدعم المجتمعي.

تفاصيل الواقعة.. مشهد صادم في الصباح الباكر

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورًا ومقاطع فيديو توثق الحادث، حيث ظهرت سيارة متوقفة أعلى الكوبري، وبجوارها جثمان الشاب معلقًا في مشهد صعب على المشاهدة.

وفور انتشار الواقعة، سارع المواطنون بإبلاغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت على الفور إلى موقع الحادث برفقة سيارات الإسعاف، لبدء الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شهادات شهود العيان.. “المنظر كان مرعبًا”

روى عدد من شهود العيان تفاصيل اللحظات الأولى لاكتشاف الحادث، حيث قال أحدهم، ويعمل بالقرب من موقع الواقعة: “اللي شفته هو نفسه اللي منتشر على السوشيال ميديا.. المنظر كان صعب جدًا، ومقدرتش حتى أقرب أو أصور زي بعض الناس”.

وأضاف أن بعض زملائه حاولوا الاقتراب من المكان، إلا أن المشهد كان قاسيًا للغاية، خاصة وأن الواقعة كانت أول ما وقعت عليه أعينهم مع بداية يوم العمل، ما تسبّب في حالة من الرعب والحزن.

فيما أكد شاهد آخر أنه مرّ أعلى الكوبري في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحًا، ليجد الشاب معلقًا، واصفًا المشهد بأنه “يوجع القلب”، داعيًا كل من يمر بضغوط نفسية إلى طلب المساعدة وعدم الاستسلام للأفكار السلبية.

روايات متباينة.. بين الشكوك والتعاطف

تباينت روايات شهود العيان حول ملابسات الحادث، حيث أشار البعض إلى أن الواقعة قد تستدعي الفحص الدقيق، بينما رجّح آخرون أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية شديدة.

كما ذكر أحد المتواجدين أن الحادث ربما وقع خلال ساعات الليل، وأن الأجواء في الصباح كانت مشحونة بالحزن والارتباك بين المواطنين.

تحريات الأمن تكشف الحقيقة

من جانبها، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنه بالفحص تبين أن المتوفى يعمل سائقًا بإحدى تطبيقات النقل الذكي، وكان يستخدم سيارة مملوكة لشقيقه.

وأوضحت التحريات أن الشاب كان يقيم بمفرده، ويعاني من اضطرابات نفسية منذ عام 2010، عقب وفاة والديه، وكان يتلقى العلاج بشكل دوري داخل أحد مستشفيات الصحة النفسية.

وبحسب أقوال شقيقه، فإن تدهور حالته النفسية خلال الفترة الأخيرة كان السبب الرئيسي وراء إقدامه على الانتحار.

الإجراءات القانونية.. والنيابة تتولى التحقيق

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على كافة ملابساتها.

رسالة إنسانية.. لا تتركوا أنفسكم وحدكم

تعيد هذه الواقعة المؤلمة تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية، وخطورة الصمت أمام الضغوط والأزمات. فالكثير من الحالات يمكن إنقاذها إذا تم طلب المساعدة في الوقت المناسب، سواء من الأهل أو الأصدقاء أو المختصين.

وفي ظل تزايد الضغوط اليومية، تبقى الرسالة الأهم.. لا تواجهوا الألم وحدكم، فالكلمة قد تنقذ حياة، والدعم قد يصنع فارقًا حقيقيًا.





حادثة كوبري المظلات ليست مجرد خبر عابر، بل جرس إنذار يدق بقوة داخل المجتمع، يدعو إلى مزيد من الوعي والاهتمام بالصحة النفسية. وبين مشهد مؤلم وأسئلة مفتوحة، يبقى الأمل في أن تتحول مثل هذه الوقائع إلى دافع حقيقي للتكاتف والدعم، حتى لا تتكرر المأساة.