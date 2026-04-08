بعد 40 يومًا من الإغلاق.. الاحتلال يعلن إعادة فتح المسجد الأقصى وكنيسة القيامة

تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح المسجد الأقصى وكنيسة القيامة أمام المصلين والزوار في مدينة القدس المحتلة، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الخميس.

يأتي ذلك بعد إغلاق استمر نحو 40 يومًا، وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن المسجد الأقصى سيفتح مجددًا مع صلاة الفجر، بعد فترة إغلاق فرضتها التطورات الأمنية الأخيرة. وفي السياق نفسه، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إنها ستسمح بإعادة فتح الأماكن المقدسة، وذلك عقب تحديث تعليمات الجبهة الداخلية التابعة للجيش.

وأضافت شرطة الاحتلال أنها ستنشر تعزيزات أمنية كبيرة تضم مئات العناصر من الشرطة وحرس الحدود في البلدة القديمة والطرق المؤدية إلى المواقع الدينية، بهدف تأمين الزائرين وتنظيم الدخول.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد أغلقت المسجد الأقصى وكنيسة القيامة في 28 فبراير الماضي، مع اندلاع الحرب مع إيران، ومنعت دخول المصلين منذ ذلك الحين، بما في ذلك خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وبررت إسرائيل قرار الإغلاق حينها بتنفيذ تعليمات الجبهة الداخلية العسكرية، التي دعت إلى منع التجمعات خلال فترة الحرب.

وشهدت الفترة الماضية مطالبات عربية وإسلامية متكررة بضرورة إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين، إلى جانب إدانات من عدة دول لاستمرار الإغلاق. ففي 12 مارس، أعربت مصر وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر والإمارات عن رفضها لإغلاق المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.