برلمان

مُبادرة شعبية.. مقترح برلماني: 5% من المصريين قادرون على إنهاء أزمة الديون الخارجية

حسن رضوان

كشف النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن إعداد مقترح يتضمن مبادرة مجتمعية واسعة تستهدف المساهمة في سداد ديون مصر الخارجية خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز شهرًا، عبر إشراك شريحة من المواطنين القادرين.

وأوضح بلتاجي، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن التصور المقترح يعتمد على مساهمة نحو 5% من المصريين، من خلال تبرع كل فرد بمليون جنيه، مؤكدًا عزمه أن يكون في مقدمة المشاركين، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة.

وأضاف أن المبادرة لا تقتصر على الديون الخارجية، بل تشمل آليات لسداد جزء من الديون الداخلية، عبر مشاركة 10% من المواطنين، إلى جانب طرح تصور بإلزام أصحاب الدخول المرتفعة، ممن تزيد رواتبهم على 75 ألف جنيه، بالمساهمة بنسبة تتراوح بين 5% و25% من دخولهم لمدة عام، خاصة من تتجاوز إقراراتهم الضريبية 50 مليون جنيه سنويًا.

وأشار إلى أن لجوء الدولة إلى الاقتراض جاء في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتوسع في مشروعات البنية التحتية، في ظل ضغوط اقتصادية إقليمية ودولية، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تضافر جهود جميع الفئات، وعدم اقتصار المسؤولية على الدولة فقط.

وشدد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية على أن المرحلة الحالية تتطلب ما وصفه بـ«اقتصاد الحرب»، الذي يفرض مشاركة أوسع من الفئات الأكثر قدرة، مؤكدًا أن المقترح يراعي عدم تحميل محدودي الدخل أي أعباء إضافية، ويركز على إشراك القادرين في تحمل المسؤولية الوطنية، معربًا عن أمله في أن يحظى المقترح بقبول وتفاعل واسع خلال الفترة المقبلة.

