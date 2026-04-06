يبحث المواطنون عن طرق تسجيل قراءة عداد الغاز وسداد الفاتورة لشهر أبريل 2026، وذلك في ظل حرص شركات قطاع البترول على تسهيل الخدمات المقدمة للمشتركين.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز وسداد الفاتورة لشهر أبريل 2026

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز

تستقبل شركة بتروتريد، المسؤولة عن تحصيل فواتير الغاز الطبيعي، قراءات العدادات بداية من يوم 1 وحتى يوم 27 من كل شهر، لضمان احتساب الفاتورة وفقا للاستهلاك الفعلي.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز

وفرت شركات الغاز عدة وسائل ميسرة لتسجيل قراءة العداد، بما يحد من الاعتماد على التقدير الجزافي ويعزز دقة الفواتير، حيث يمكن للمشتركين إدخال القراءة بأنفسهم من خلال:

الموقع الإلكتروني الرسمي.

التطبيقات الذكية المعتمدة.

خدمات الاتصال الهاتفي.

وتسهم هذه الوسائل في تحديث بيانات الاستهلاك بشكل دوري دون الحاجة لانتظار مندوب الشركة.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بالموبايل

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.

اختيار خدمة تسجيل قراءة العداد.

إدخال بيانات المشترك.

تسجيل القراءة الحالية.

الضغط على إرسال لتأكيد الطلب.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز

الدخول إلى موقع شركة بتروتريد.

اختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة.

إدخال بيانات المشترك.

الضغط على استعراض الفواتير لمعرفة القيمة المستحقة.

طرق سداد فاتورة الغاز 2026

أتاحت شركة بتروتريد مجموعة متنوعة من وسائل السداد لتسهيل العملية على المواطنين، وتشمل:

التحصيل من خلال مندوبي الشركة.

المحافظ الإلكترونية للبنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري.

تطبيق إنستاباي.

خدمة سهل عبر المنافذ المعتمدة.

تطبيق ماي فوري MyFawry للدفع الإلكتروني.

الموقع الرسمي للشركة باستخدام بطاقات الدفع.

الجهات الخارجية المعتمدة المنتشرة بالمحافظات.

فروع الشركة لمن يفضلون السداد المباشر.

وتعكس هذه المنظومة المتكاملة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتوفير خدمات سريعة وآمنة تتيح للمواطنين سداد الفواتير بسهولة وفي أقل وقت ممكن.