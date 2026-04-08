واشنطن تنشر 12 طائرة هجومية من طراز A-10 في الشرق الأوسط

أفاد موقع "MATA" المتخصص في شؤون الطيران بأن البنتاجون نشر يوم الأربعاء 12 طائرة هجومية من طراز A-10 Thunderbolt II في الشرق الأوسط لتعزيز القوة الجوية الأمريكية.

ووفقا للموقع، تم نشر هذه الطائرات الحربية في قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن.

ومع وصولها، ضاعفت الولايات المتحدة عدد هذه الطائرات الضاربة في المنطقة.

ونوه الموقع بأن هذه الطائرات، كانت تتواجد قبل ذلك بشكل مؤقت في قاعدة ليكنهيث الجوية في بريطانيا، وذلك بعد وصولها من الولايات المتحدة.

وخلال الرحلة عبر المحيط الأطلسي تم استخدام طائرات الصهريج الأمريكية لتزويد الطائرات المذكورة بالوقود.

صُممت طائرة الهجوم A-10 Thunderbolt II لتوفير الدعم الناري للقوات البرية ومهاجمة الطائرات المسيّرة الضاربة. ولتحقيق هذه الأهداف، زُوّدت بصواريخ APKWS II وSidewinder الموجهة بالليزر، بالإضافة إلى مدفع دوار سباعي المواسير عيار 30 ملم.

وتضم المجموعة الجوية التكتيكية الأمريكية في الشرق الأوسط حاليا أكثر من 250 طائرة قتالية.