الأنبا توماس يستقبل محافظ الجيزة للتهنئة بعيد القيامة المجيد

استقبل مساء اليوم، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، السيد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، للتهنئة بعيد القيامة المجيد، وذلك بمقر المطرانية.

شارك في الزيارة القمص ميلاد موسى، وكيل عام المطرانية، وراعي كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، بالجيزة، والأب يوحنا بخيت، نائب راعي الكاتدرائية.

وأعرب نيافة الأنبا توماس عن سعادته لحرص سيادة المحافظ، والوفد المرافق له على الحضور، وتقديم التهنئة بالعيد، مؤكدًا أن حالة الوحدة التي يشهدها المجتمع المصري أصبحت نموذجًا يُحتذى به، متمنيًا دوام الرخاء والأمان، وأن يعم السلام والمحبة جميع دول العالم.

ومن جانبه، قدّم محافظ الجيزة خلال كلمته التهنئة لجموع الشعب المصري، وأبناء المحافظة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيدها على مصر، وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان، تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد السيد محافظ خلال كلمته وحدة نسيج الشعب المصري، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة، والألفة بين المصريين، لا تقتصر على التهنئة، وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت راسخة في عقيدة المصريين، توارثوها عبر الأجيال، ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها، أو التأثير عليها.

رافق سيادة المحافظ خلال الزيارة سيادة اللواء محمد مجدي شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والسيد إبراهيم الشهابي، والسيدة هند عبد الحليم، نائبا المحافظ، والسيدة محمد نور، السكرتير العام، وسيادة العميد محمد شافعي، المستشار العسكري للمحافظة، والسيد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد، والسيد وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والسيد أيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، بجانب قيادات مديرية الأوقاف، ومنطقة الجيزة الأزهرية، والقيادات الأمنية، والتنفيذية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب، والشيوخ.