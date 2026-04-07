رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تكريم أعضاء لجنة تقنين أوضاع الكنائس

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، تكريم سنودس النيل الإنجيلي المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية، عدد من أعضاء لجنة تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية لسنودس النيل الانجيلي، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة في هذا الملف الوطني المهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رزق الله نوح، نائب رئيس السنودس، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية وقيادات السنودس.

وشمل التكريم كلًا من: القس نبيل صموئيل تيطوس، والقس فوزي فرج الله، والقس خير خليفة، والشيخ صموئيل باقي صدقة، والشيخ عصام واصف، والشيخ هاني صبحي، والمستشار يوسف طلعت.

ويأتي هذا التكريم في ضوء الجهود المبذولة لتقنين أوضاع الكنائس، حيث تم تقنين أوضاع 613 كنيسة ومبنى خدمي تابع للطائفة الإنجيلية حتى الآن، من إجمالي 1070 طلبًا، وذلك منذ صدور قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس عام 2016، وبدء عمل اللجنة في عام 2017.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي أن هذا التكريم يُعبّر عن تقدير حقيقي لجهود مخلصة بذلها أعضاء اللجنة على مدار سنوات، في واحد من أهم الملفات التي تمس حياة الكنيسة والمجتمع.

كما أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن خالص تقديره وامتنانه للقيادة السياسية، ومؤسسات الدولة المصرية، لما تبذله من جهود صادقة في ترسيخ مبادئ المواطنة، ودعم حرية ممارسة الشعائر الدينية، مؤكدًا أن ما تحقق في ملف تقنين أوضاع الكنائس يُعد شاهدًا حيًا على الإرادة السياسية الجادة التي تسعى إلى بناء دولة حديثة قائمة على القانون والمساواة.

ومن جانبه، قال القس موسى أقلاديوس إن عملية تقنين أوضاع الكنائس شهدت تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود المتواصلة والعمل بروح الفريق، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر، ويعكس التزام الدولة بدعم حقوق المواطنين كافة وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.