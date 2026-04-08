الكنيسة الكاثوليكية بمصر ترفع صلواتها في عيد القيامة من أجل السلام

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، عن تضامنها الكامل مع الدعوة التي أطلقها الحبر الأعظم قداسة البابا لاون الرابع عشر، إلى الاتحاد في الصلاة من أجل السلام في العالم، يوم السبت الموافق الحادي عشر من إبريل، في ظل ما تشهده شعوب كثيرة من حروب وآلام وصراعات، مؤكدة أهمية الصلاة كطريق للرجاء والمصالحة والمحبة بين الجميع.

وفي هذا السياق، تعلن الكنيسة أنه سيتم تقديم وتخصيص قداسات عيد القيامة المجيد، وجميع صلوات في هذه الأيام المباركة، من أجل أن يمنح ملك السلام سلامه إلى العالم أجمع، ويحفظ الشعوب، ويعزي المتألمين، لتشرق أنوار القيامة على العالم كله بالسلام والرجاء.