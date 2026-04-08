البرلمان العربي يدين اقتحام القنصلية الكويتية في مدينة البصرة
استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار
مخدرات ب95 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالجيزة
شوبير: الأهلي مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل
بعد إعلان الهدنة الأمريكية.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
بعد جدل الأحوال الشخصية.. مقترحات برلمانية عاجلة لضبط الرؤية والحضانة
مهتز نفسيا.. الداخلية تكشف تفاصيل وجود مشرد داخل غرفة صرف صحي بمطروح
الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويؤكد دعم جهود التهدئة الإقليمية
الرئيس السيسي: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران أثلج صدور الملايين من محبي السلام
أول تعليق من شوبير على تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن مباراه الأهلي وسيراميكا
مسئول بالمفاوضات: بيروت مشمولة باتفاق وقف النار.. وطلب لبناني من باكستان
جولة مفاجئة لوزير التعليم في عدد من مدارس الشرقية لمتابعة انتظام الدراسة
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

في احتفالات عيد الفصح.. هجوم على كنائس في نيجيريا.. ومرصد الأزهر يعلق

عمل إرهابي
محمد شحتة

في مشهد يعكس تصاعد التحديات الأمنية بشمال نيجيريا، تحوّلت احتفالات عيد الفصح إلى مأساة إنسانية إثر هجوم مسلح استهدف مصلين داخل كنيستين بولاية "كادونا"، قبل أن تعلن القوات المسلحة لاحقًا تنفيذ عملية ناجحة أسفرت عن إنقاذ عشرات الرهائن، في تطور يجسد تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية نيجيرية بأن ولاية "كادونا" شهدت يوم الأحد الموافق 5 أبريل، هجومًا مسلحًا استهدف مصلين أثناء أداء شعائر عيد الفصح في بلدة "أريكو" التابعة لمنطقة "كاتشيا". 

ووفقًا لتقارير إعلامية، اقتحم مسلحون كنيستي "إكوا" و"القديس أوغسطين الكاثوليكية"، وأطلقوا النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات، فضلًا عن اختطاف عدد من الحاضرين.

وقع الهجوم في الساعات الأولى من الصباح أثناء اكتظاظ الكنائس بالمصلين، فيما أشار مسئولون محليون إلى أن ضعف شبكات الاتصال في المنطقة ساهم في تأخر استجابة قوات الأمن، وهو ما مكن المهاجمين من تنفيذ مخططهم والانسحاب الجزئي.

وفي تطور لاحق، أعلن الجيش النيجيري، في بيان رسمي، نجاح قواته في إنقاذ 31 رهينة من المدنيين المحتجزين عقب الهجوم. 

وأوضح البيان أن القوات اشتبكت مع المهاجمين في مواجهة مسلحة، ما أجبرهم على الفرار وترك الرهائن الذين تم تأمينهم ونقلهم إلى أماكن آمنة. 

كما أكد الجيش استمرار ملاحقة العناصر المسئولة في إطار عمليات تمشيط واسعة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، خاصة في المناطق ذات الهشاشة الأمنية المتزايدة.

من جانبه، قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن هذا الهجوم يعكس نمطًا متكررًا من استهداف التجمعات الدينية في شمال نيجيريا، لا سيما خلال المناسبات الكبرى، ما يشير إلى وجود تخطيط مسبق يهدف إلى إحداث أكبر قدر من الصدمة والتأثير الإعلامي، كما يبرز الحادث مجددًا إشكالية ضعف البنية التحتية الأمنية، خاصة ما يتعلق بالاتصالات وسرعة الاستجابة.

ويرى مرصد الأزهر أن إنقاذ الجيش لـ 31 رهينة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على قدرة القوات المسلحة على التحرك الفعّال حال توفر المعلومات والظروف المناسبة، إلا أن ذلك لا يُخفي الحاجة الملحّة لمعالجة جذرية لأسباب الانفلات الأمني، وعلى رأسها انتشار الجماعات المسلحة، وتعقيدات البيئة الجغرافية، وضعف التنسيق المحلي. 

كما حذر مرصد الأزهر من أن استمرار هذه الهجمات يجعل ولاية "كادونا" واحدة من أبرز بؤر التوتر التي تتطلب استراتيجية أمنية شاملة، تمتد لمعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي دوائر العنف.

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

إيران

مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم

مجتبى خامنئي

ليست نهاية الحرب .. بيان عاجل من المرشد الإيراني بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

العملات الأجنبية

آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم

الست من شوال

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

هل يتم افتتاح حديقة الحيوان في شم النسيم؟.. اعرف الحقيقة

زيادة أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري

اعرف هاتدفع كام.. زيادة أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري لهذه الشرائح

محافظ الغربية

الغربية: تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة

بالصور

لوك كاجوال.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار بظهورها

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

تحذير طبي من مشروبات الطاقة.. الإفراط فيها يهدد القلب والجهاز العصبي ويثير قلق الأطباء

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة التعاون في مجالات النقل الأخضر

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد