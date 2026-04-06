نيجيريا: تحرير 31 شخصا اختُطفوا خلال احتفالات عيد الفصح

أعلن الجيش النيجيري عن تحرير 31 شخصا اختُطفوا خلال احتفالات عيد الفصح في ولاية كادونا، شمال غرب البلاد ، إلا أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم.

ووقعت حادثة الاختطاف في قرية تبعد حوالي 100 كيلومتر شمال العاصمة أبوجا، على الرغم من الانتشار الأمني ​​المكثف، لا سيما حول دور العبادة خلال عطلة عيد الفصح .. كما أوردت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.

وذكر الجيش - في بيان له - أنه بفضل التدخل السريع، أحبطت القوات هجومًا إرهابيًا وأحررت 31 مدنيًا اختُطفوا أثناء أداء شعائر دينية" في قرية أريكو..مشيرا إلى أن القوات اشتبكت مع المهاجمين؛ ما أجبرهم على التخلي عن الرهائن فيما قُتل خمسة أشخاص على يد المهاجمين.

وتعد كادونا واحدة من ولايات عديدة في شمال غرب ووسط نيجيريا، التي تعاني من عصابات إجرامية تشن غارات دامية على القرى، وتختطف السكان طلباً للفدية.