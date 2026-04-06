نيجيريا تعزز صادراتها البترولية لأفريقيا لتخفيف أزمة إمدادات الوقود والأسمدة

أعلنت مصفاة دانجوتي، أكبر مصفاة في أفريقيا والمملوكة للملياردير النيجيري أليكو دانجوتي ومقرها مدينة لاجوس، زيادة صادراتها من البنزين واليوريا إلى عدد من الدول الإفريقية، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة أزمة الإمدادات التي تشهدها القارة على خلفية الحرب الإيرانية، وفق منصة "بيزنس أفريكا".

وقال دانجوتي، خلال جولة داخل المصفاة الواقعة على أطراف العاصمة الاقتصادية لاجوس، إن المنشأة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية البالغة 650 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أنها أسهمت في الحد من تداعيات أزمة الطاقة سواء داخل نيجيريا أو في أنحاء القارة.

وأضاف: “يمكنني أن أؤكد للنيجيريين ومعظم دول غرب ووسط وشرق إفريقيا أننا نمتلك القدرة على تلبية احتياجاتهم”.

وأوضح أن المصفاة صدّرت نحو 17 شحنة من البنزين إلى دول إفريقية خلال شهر مارس، فيما شهدت صادرات اليوريا أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً مع اتجاه المشترين للبحث عن مصادر بديلة للإمدادات.

ولفت إلى أن الشحنات الأخيرة من الأسمدة باتت تركز بشكل أكبر على الأسواق الإفريقية، بعد أن كانت الوجهات الرئيسية تقليدياً الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة نحو 3 ملايين طن متري سنوياً من اليوريا، يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى الخارج، وفق مسؤولين.

ورغم تشغيل المصفاة بكامل طاقتها، تشير بيانات القطاع إلى أن أسعار الوقود في نيجيريا، وهي دولة منتجة للنفط، سجلت مستويات قياسية، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الخام عالمياً، وهو ما حدّ من تأثير زيادة الإنتاج على السوق المحلية.