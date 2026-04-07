الأنبا بشارة يترأس صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة بكنيسة مار جرجس والأم تريزا بأبوقرقاص البلد

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة مار جرجس والأم تريزا، بأبوقرقاص البلد.

صلوات البصخة المقدسة

شارك في الصلاة الأب جوزيف منير، راعي الكنيسة، والأخ ماجد الفرنسيسكاني، حيث ألقى صاحب النيافة تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الحياة الروحية المثمرة".

وشدد الأب المطران أن دعوتنا هي أن نكون أشجارًا مثمرة، لأن الخدمة بدون محبة هي بلا روح، ولا معنى لها، قائلًا: اليوم عند البعض أصبحت عبادة الله مجرد واجب، وليس شوق ومحبة شخصية، فأصبحت العبادة ظاهرية شكلية فارغة من المعنى، ولذلك دعوتنا هي الدخول إلى العمق، وأن نتسلح بأدوية الخلاص، وكنوز النعمة التي هي أسرار الكنيسة المقدسة.