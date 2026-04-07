البصخة المقدسة.. رحلة الكنيسة مع آلام المسيح حتى القيامة

مع دخول أسبوع الآلام، تعيش الكنيسة أقدس وأعمق فترات السنة الروحية، حيث تبدأ صلوات البصخة المقدسة التي تُعد رحلة يومية يتتبع فيها الأقباط أحداث آلام السيد المسيح خطوة بخطوة حتى الوصول إلى فرحة القيامة.

البصخة المقدسة

وكلمة البصخة أصلها عبري "فصح" وتعني العبور، في إشارة إلى عبور بني إسرائيل من العبودية إلى الحرية، أما في المفهوم المسيحي فترمز إلى عبور السيد المسيح من الموت إلى الحياة، ومن الألم إلى المجد، لذلك تحمل هذه الصلوات معنى الفداء والخلاص.

وتحرص الكنيسة على إقامة صلوات البصخة طوال أيام الأسبوع لأنها تمنح الأقباط فرصة للتأمل في محبة المسيح وتضحياته، والدخول في حالة من التوبة ومراجعة النفس، إلى جانب الاستعداد الروحي لاستقبال عيد القيامة بقلب نقي.

وتتضمن هذه الصلوات قراءات من العهد القديم والنبوات والمزامير والإنجيل، إلى جانب ألحان مميزة يغلب عليها الطابع الحزين، مع ترديد لحن "لك القوة والمجد والبركة والعزة" الذي يتكرر في كل الصلوات ليؤكد الإيمان بقوة المسيح رغم الآلام.

تعاليم السيد المسيح

وفي يوم الثلاثاء من البصخة، تركز الكنيسة على تعاليم السيد المسيح الأخيرة، خاصة الدعوة للسهر والاستعداد من خلال أمثال مثل العذارى الحكيمات والجاهلات، في رسالة واضحة تدعو الإنسان لليقظة الروحية وعدم التراخي.

وتستمر الكنيسة في هذه الرحلة الروحية العميقة حتى تصل إلى الجمعة العظيمة حيث تبلغ الذروة في التأمل في الصليب، قبل أن تتحول الأحزان إلى فرح عظيم مع فجر الأحد، حين تحتفل بقيامة السيد المسيح وانتصار الحياة على الموت.