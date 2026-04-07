الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

البصخة المقدسة.. رحلة الكنيسة مع آلام المسيح حتى القيامة

صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
ميرنا رزق

مع دخول أسبوع الآلام، تعيش الكنيسة أقدس وأعمق فترات السنة الروحية، حيث تبدأ صلوات البصخة المقدسة التي تُعد رحلة يومية يتتبع فيها الأقباط أحداث آلام السيد المسيح خطوة بخطوة حتى الوصول إلى فرحة القيامة. 

البصخة المقدسة 

وكلمة البصخة أصلها عبري "فصح" وتعني العبور، في إشارة إلى عبور بني إسرائيل من العبودية إلى الحرية، أما في المفهوم المسيحي فترمز إلى عبور السيد المسيح من الموت إلى الحياة، ومن الألم إلى المجد، لذلك تحمل هذه الصلوات معنى الفداء والخلاص.

وتحرص الكنيسة على إقامة صلوات البصخة طوال أيام الأسبوع لأنها تمنح الأقباط فرصة للتأمل في محبة المسيح وتضحياته، والدخول في حالة من التوبة ومراجعة النفس، إلى جانب الاستعداد الروحي لاستقبال عيد القيامة بقلب نقي.

وتتضمن هذه الصلوات قراءات من العهد القديم والنبوات والمزامير والإنجيل، إلى جانب ألحان مميزة يغلب عليها الطابع الحزين، مع ترديد لحن "لك القوة والمجد والبركة والعزة" الذي يتكرر في كل الصلوات ليؤكد الإيمان بقوة المسيح رغم الآلام. 

تعاليم السيد المسيح 

وفي يوم الثلاثاء من البصخة، تركز الكنيسة على تعاليم السيد المسيح الأخيرة، خاصة الدعوة للسهر والاستعداد من خلال أمثال مثل العذارى الحكيمات والجاهلات، في رسالة واضحة تدعو الإنسان لليقظة الروحية وعدم التراخي. 

وتستمر الكنيسة في هذه الرحلة الروحية العميقة حتى تصل إلى الجمعة العظيمة حيث تبلغ الذروة في التأمل في الصليب، قبل أن تتحول الأحزان إلى فرح عظيم مع فجر الأحد، حين تحتفل بقيامة السيد المسيح وانتصار الحياة على الموت.

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

بعد حبس نجله… أول تعليق من ميدو في أحدث ظهور له

قرار رسمي من الحكومة بشأن إجازة شم النسيم.. هل تم ترحيلها للخميس؟

أسعار الذهب اليوم في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

إعلام أمريكي: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في مدينة قم وسط إيران

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا باستهداف خطوط السكك الحديدية في إيران

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

7 أسباب خطيرة وراء تساقط الشعر
7 أسباب خطيرة وراء تساقط الشعر
7 أسباب خطيرة وراء تساقط الشعر

بملابس الجيم.. نسرين طافش تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
بملابس الجيم.. نسرين طافش تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
بملابس الجيم.. نسرين طافش تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

طريقة عمل ريش ضاني في الفرن
طريقة عمل ريش ضاني في الفرن
طريقة عمل ريش ضاني في الفرن

شيرى اريزو 5
شيرى اريزو 5
شيرى اريزو 5

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

