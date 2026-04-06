الكنائس تبدأ صلوات الإثنين من البصخة المقدسة وسط أجواء روحانية .. صور

تشهد كنائس وسط القاهرة، اليوم الإثنين، انطلاق صلوات اليوم الثاني من البصخة المقدسة، وسط حضور كبير من الأقباط، الذين توافدوا للمشاركة في هذه الصلوات التي تحمل طابعا روحانيا خاصا ضمن أسبوع الآلام.

صلوات البصخة المقدسة

وفي كنيسة القديس أرسانيوس، أُقيمت صلوات الإثنين من البصخة المقدسة بمشاركة عدد من الآباء الكهنة وخدام الكنيسة، وبحضور نيافه الحبر الجليل الأنبا رافائيل ، حيث ترددت الألحان الحزينة التي تعكس روح التوبة والتأمل في آلام السيد المسيح.

وتحرص الكنيسة، خلال هذا اليوم على قراءة نبوات العهد القديم، إلى جانب مزامير وأناجيل تتناول أحداث الأيام الأخيرة قبل الصلب، في إطار طقس كنسي مميز يمتد على مدار اليوم، ويجمع بين الصلوات والتأملات الروحية.

وتستمر صلوات البصخة المقدسة طوال الأسبوع، وصولًا إلى الجمعة العظيمة، ثم عيد القيامة المجيد، في رحلة روحية تعيشها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بكل طقوسها العريقة، التي تعكس عمق الإيمان وجذوره التاريخية.