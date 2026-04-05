كنائس أسوان تحتفل بـ "أحد الشعانين".. وسط توافد وإقبال من الأخوة الأقباط.. شاهد

شهدت كنائس أسوان اليوم توافد الأخوة الأقباط بمختلف مراكز ومدن المحافظة للاحتفال بـ "أحد الشعانين" أو "أحد السعف" للمشاركة فى الصلوات وإحياء هذه المناسبة الدينية.

فقد توافد الأقباط على كنائس "ميخائيل رئيس الملائكة" بمدينة أسوان ، و"مار جرجس" في كوم أمبو، و"العذراء مريم" في إدفو .

ويقوم الأقباط بإحياء هذا اليوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم (القدس)، حين استقبله الأهالى بسعف النخيل وأغصان الزيتون تعتبر عن الترحيب والفرح ، وهو ما يجسد رمزية خاصة لدى الأقباط فى هذا العيد.

وتسود حالة من البهجة والفرحة داخل الكنائس ، حيث تنتشر أشكال السعف المزينة التى يحرص الأطفال والكبار على اقتنائها من أشكال فنية مبتكرة .

كما استعد أقباط القرى فى أسوان لهذه المناسبة من خلال تجهيز السعف وصناعة أشكال مختلفة منه ، وتتزين بأغصان الزيتون، وذلك قبل التوجه إلى الكنائس لأداء الصلوات والمشاركة فى الأجواء الاحتفالية التى تميز هذا اليوم .