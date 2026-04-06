باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
عدو المدينة وخائن .. هجوم غير مسبوق في كريات شمونة ضد نتنياهو ومطالب بسحب لقبه
تخص الغياب دون إذن.. الشيوخ يعدل البند الرابع من المادة 80 بقانون جهاز حماية المنافسة
سماع دوي انفجارات بمجمع جنوب بارس للبتروكيماويات في عسلوية بإيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلاة ليلة الاثنين من البصخة المقدسة بكنيسة العذراء بالإسكندرية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة الاثنين من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بغيط العنب، بالإسكندرية.

صلاة البصخة المقدسة 

شارك في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، والأب ميشيل شفيق، راعي الكنيسة.

وألقى الأب البطريرك تأملًا روحيًا للحاضرين، مؤكدًا أن فترة الصوم الأربعيني المقدس، والتي امتدت لثمانية أسابيع، تمثل رحلة لقاء شخصي مع السيد المسيح، حيث تعكس قراءات الآحاد المختلفة لقاءات المسيح مع أشخاص يمثلون كل إنسان اليوم، مشددًا على أن هذه الأحداث ليست مجرد قصص تاريخية، بل رسائل حية تدعو إلى التوبة، وتجديد الحياة.

وأوضح صاحب الغبطة أن أسبوع الآلام المقدس هو ذروة هذه المسيرة الروحية، حيث تدعو الكنيسة المؤمنين إلى مرافقة المسيح في آلامه، من خلال قراءات مختارة من العهدين القديم، والجديد، تساعد على التعمق في سر الفداء.

وتوقف بطريرك الأقباط الكاثوليك عند تساؤل جوهري طرحه المسيح على تلاميذه: "من تقولون إني أنا؟"، معتبرًا أنه سؤال شخصي موجّه لكل مؤمن، يتجاوز المعرفة النظرية إلى علاقة حقيقية مع المسيح في الحياة اليومية.

وأشار غبطة البطريرك إلى أن الإيمان المسيحي ليس مجرد تقليد، أو معرفة موروثة، بل دعوة لاكتشاف الذات في نور المسيح، الذي ينير حياة الإنسان، ويقوده إلى الحكمة، والوداعة، مؤكدًا أن اتباع المسيح يتطلب التزامًا، ومسؤولية تجاه الذات، والآخرين، والمجتمع.

كذلك، شدد الأب البطريرك على أن دخول المسيح إلى أورشليم يرمز اليوم إلى دخوله إلى حياة كل إنسان، داعيًا المؤمنين إلى فتح قلوبهم له، ليجدد علاقاتهم الأسرية، والاجتماعية، ويمنح معنى جديدًا للتحديات، والصعوبات.

وأضاف صاحب الغبطة أن المسيحية ليست امتيازًا فقط، بل رسالة تتطلب الشهادة الحية، حيث يتحول المؤمن إلى مصدر نور ورجاء في محيطه، على مثال التلاميذ، والقديسين الذين حملوا بشارة السلام والمحبة إلى العالم.

واختتم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق عظته بدعوة الحاضرين إلى لحظة صمت وتأمل، طالبًا منهم أن يفتحوا قلوبهم للمسيح ليجدد حياتهم، ويجعلهم أدوات بركة وفرح لكل من يلتقون بهم، خاصة خلال أيام أسبوع الآلام المقدس.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

المتهمين

القبض على شخص تعدى على آخر وأتلف سيارته بكفر الشيخ

الملحد

الإدارية العليا ترفض طعن مرتضى منصور بوقف عرض فيلم الملحد

مقتل طفلة في المنوفية

سما طفلة ضحية زواج عرفي انتهت بتعدي من الاب والجد ووفاة بالتعذيب

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد