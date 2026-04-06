شاهد.. دانيلا رحمة وناصيف زيتون يحتفلان مع طفلهما إلياس فى الكنيسة

نشرت الفنانة دانييلا رحمة لجمهورها لحظة عائلية خاصة، حيث شاركت صورة تجمعها بزوجها الفنان ناصيف زيتون وطفلهما “إلياس”، احتفالًا بمناسبة أحد الشعانين.

وظهرت الأسرة في أجواء دافئة، بينما حرصت دانييلا على عدم إظهار وجه الطفل، مكتفية بتعليق بسيط عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام قالت فيه: “شعنينة مباركة”.

جدير بالذكر ، أن ناصيف زيتون كان قد كشف عن جنس المولود في أواخر عام 2025، خلال ظهوره في برنامج “عندي سؤال” مع الإعلامي محمد قيس، حيث أشار إلى أنهما ينتظران طفلًا ذكرًا، موضحًا أنهما اختارا له اسم “إلياس”، تيمّنًا بوالده الراحل.