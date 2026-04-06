احذر.. 5 أسباب أساسية لتكون حصوات الكلى وكيف تتجنبها

يعاني الكثير من املاح الكلي والناتجة عن الحصوات

وحذر خبراء المسالك البولية من انتشار حالات تكون أملاح الكلى بسبب قلة شرب الماء واتباع أنظمة غذائية غير صحية غنية بالملح والبروتينات، مؤكدين أن هذه الحصوات قد تسبب ألمًا شديدًا، قيئًا، وتغير لون البول أحيانًا إلى الدموي.

وأكد الأطباء أن العلاج يعتمد على زيادة شرب السوائل، تعديل النظام الغذائي، واستخدام أدوية لتسهيل مرور الحصوة أو تفتيتها، وفي الحالات الكبيرة يتم اللجوء إلى الموجات الصادمة أو المنظار الجراحي.

وطالب الخبراء بالوقاية عبر شرب 2-3 لتر ماء يوميًا، متابعة التحاليل الدورية، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالأوكسالات والملح لتجنب تكرار المشكلة.





