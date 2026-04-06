مصطفى بكري: مصر تقود تحركات اللحظة الأخيرة لتجنب حرب مدمرة بالمنطقة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مصر وتركيا وباكستان يقومون بمحاولات «اللحظة الأخيرة» لإنقاذ المنطقة من طوفان «الحرب المدمرة».

وقال بكري، في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس، إلى أن «المؤشرات الأولية تقول إن هناك اتجاها لمد فترة التفاوض 45 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي، في مقابل استعداد إيراني لفتح مضيق هرمز جزئيا».

وشدد بكري، على أن «الساعات القادمة حاسمة، والقرار النهائي يسبق موعد الغد».

وساطة إقليمية لاحتواء التصعيد

وأفادت تقارير إعلامية بوجود تحركات دبلوماسية مكثفة بين واشنطن وطهران، بمشاركة وسطاء إقليميين، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 45 يومًا، في محاولة لاحتواء التصعيد العسكري.

ويجري المقترح بحثه كمرحلة أولى، تمهيدًا لاتفاق أوسع قد يفضي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، بحسب موقع أكسيوس.

و تتركز المباحثات على ملفات رئيسية، أبرزها برنامج إيران النووي وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وتتشارك في الوساطة مصر وتركيا وباكستان، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الصراع ليشمل استهداف بنى تحتية حيوية في دول الخليج، في حال فشل الجهود السياسية.