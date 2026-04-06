مفاجأة..هذا ما يفعله كاتيل الشاي بجسمك يوميًا

يعد الكاتيل من الأجهزة التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية ولكن حذر تقرير طبي متخصص في الصحة والمنتجات الصحية من مخاطر شرب الشاي المحضر في بعض أنواع الكاتيلات الكهربائية، مشيرًا إلى أن الحرارة العالية قد تتسبب في إطلاق مواد كيميائية ضارة من البلاستيك الموجود داخل الأداة.

وأوضح التقرير أن أجزاء البلاستيك أو المواد اللاصقة داخل الكاتيل قد تتعرض للتسخين أثناء الغليان، ما يسمح بدخول مركبات كيميائية إلى الماء، وهو ما قد يؤثر على صحة الإنسان خصوصًا مع الاستخدام اليومي والمتكرر.

ولفت التقرير إلى أن هذه المركبات قد ترتبط بمشكلات في الهرمونات واضطرابات في الجهاز الهضمي على المدى الطويل.

وأكد التقرير ضرورة البحث عن أباريق كهربائية خالية من البلاستيك أو مصنوعة من الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ، لضمان تحضير الشاي أو القهوة بأمان دون التعرض للمواد الضارة.

كما نصح الخبراء بغسل الكاتيل بانتظام وفحصه للتأكد من عدم وجود أي رواسب أو تشققات قد تزيد من خطر التسرب الكيميائي.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحذير يأتي في ظل اهتمام عالمي متزايد بسلامة الأدوات المنزلية ومراقبة التعرض للمواد الكيميائية، خاصة في المشروبات الساخنة التي يشربها الملايين يوميًا.

