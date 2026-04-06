إقليمان باكستانيان يصدران أوامر بإغلاق قاعات الأفراح والأسواق مبكرا لترشيد استخدام الطاقة

أصدرت حكومتا إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان أوامرهما بإغلاق الأسواق وقاعات الأفراح والمطاعم مبكرا ضمن إجراءات ترشيد استخدام الطاقة.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن رئيس وزراء إقليم خيبر بختونخوا أصدر أوامره بإغلاق الأسواق ومراكز التسوق والمنشآت التجارية الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

كما أصدرت الحكومة أوامرها بإغلاق المطاعم والمقاهي بحلول الساعة العاشرة، مع ذلك سوف تستمر خدمات التوصيل إلى المنازل.

كما ستغلق قاعات الأفراح وقاعات عقد الفعاليات بحلول العاشرة في أنحاء الإقليم.

كما أعلن إقليم بلوشستان عن فرض إجراءات مماثلة، حيث قالت وزارة الداخلية إن الخطة تعقب صدور قرارات بشأن دعم الوقود وترشيد الطاقة.

ووفقا لقرارات الحكومة بالإقليم، فإنه سيتم إغلاق الأسواق والمراكز التجارية بحلول الساعة الثامنة مساء.

كما ستغلق قاعات الأفراح ومراكز عقد الفعاليات بحلول الساعة العاشرة.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تعمل فيه باكستان على الحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود والطاقة بسبب الحرب الدائرة بالشرق الأوسط.