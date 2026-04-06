رسالة طمأنة.. الخارجية تؤكد استقرار أوضاع الجاليات المصرية في الأردن والخليج

افتتح د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اللقاء الافتراضي الذي عقد مع عدد من ابناء الجالية المصرية في الأردن، يوم الاثنين ٦ أبريل، فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة الخارجية لاوضاع أبناء الجالية المصرية فى الدول العربية فى ظل التصعيد العسكرى بالإقليم.

شارك فى اللقاء كل من السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية، والسفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، والسفير خالد الأبيض سفير جمهورية مصر العربية في الأردن، والقنصل احمد إسماعيل عثمان قنصل مصر في العقبة.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على الأهمية التي توليها وزارة الخارجية لرعاية أبناء الجاليات المصرية في دول الخليج والمشرق العربي وتكثيف التواصل المباشر معهم ومتابعة أوضاعهم والاطمئنان عليهم بصورة مستمرة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشيراً إلى أن أوضاع الجاليات المصرية في مطمئنة بشكل عام.

من جانبه، أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية على أهمية الالتزام بالتعليمات والقوانين الصادرة عن السلطات الأردنية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به كل من السفارة المصرية في عمان والقنصلية في العقبة لمساعدة أبناء الجالية المصرية في الأردن وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتسهيل المعاملات القنصلية للتيسير عليهم وضمان سلامتهم.

شهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً مع أبناء الجالية، حيث تناول عدداً من الموضوعات المرتبطة بأوضاعهم واحتياجاتهم، وتم الاستماع إلى الاستفسارات والمقترحات ومناقشتها مع المشاركين، والتأكيد على حرص الوزارة على بذل كل الجهود لتقديم الدعم والرعاية اللازمة، في إطار مساعيها المستمرة لخدمة المصريين في الخارج.