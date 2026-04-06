إيقاف عضوية حمدى قوطة بالوفد

قرر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، إيقاف عضوية المهندس حمدى قوطة عضو الهيئة العليا للحزب ،وعرض الأمر على المكتب التنفيذى للنظر فى إحالته الى لجنة التنظيم المركزية للتحقيق معه وفقا لنص المادة الخامسة من النظام الداخلى فيما هو منسوب اليه من خروج على ثوابت الوفد والمسئولية والرصانة والإلتزام الحزبى ،التى تلزم بعدم نشر كل ما يتعلق بمناقشات داخل مؤسسات الحزب والتى تخص الشأن الداخلى ، وأيضا لقيامه بنشر معلومات مغلوطة فى وسائل الإعلام حول صحيفة الوفد تحت مسمى بيان للرأى العام خاصة أن تلك الوقائع تم مناقشتها وفى حضوره فى إجتماع المكتب التنفيذى بتاريخ ٢إبريل ٢٠٢٦،و إجتماع الهيئة العليا بتاريخ ٤إبريل ٢٠٢٦ ، وتم إصدرا القرارات بشأنها.

جاء ذلك وفقا لنص المادة الأولى من القرار رقم ٥٧ الصادر اليوم الأثنين ٦إبريل ٢٠٢٦ ،بعد الإطلاع على لائحة النظام اﻷساسي للحزب.

كما نصت المادة الثانية من القرار أن ينفذ من تاريخ صدورة ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة .