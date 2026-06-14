لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة تعقد أول أنشطتها.. الأربعاء

تنظم لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الأستاذ الدكتور عمرو الليثي، أول أنشطتها الرسمية من خلال مائدة مستديرة بعنوان «دور الخطاب الوسطي»، وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بالقاعة الكبرى بالهيئة العامة للاستعلامات.

ويشارك في المائدة المستديرة معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومعالي الدكتورة جيهان زكي وزيره الثقافه ، والسفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فيما يدير الحوار الإعلامي الأستاذ سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عمرو الليثي

وأكد الدكتور عمرو الليثي أن هذا اللقاء يمثل باكورة أنشطة لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة منذ تشكيلها، ويأتي في إطار حرص اللجنة على مناقشة القضايا الفكرية والإعلامية التي تمس المجتمع وتسهم في تعزيز الوعي العام وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح.

وأضاف أن المائدة المستديرة تستهدف فتح حوار جاد حول دور الخطاب الوسطي في مواجهة التحديات الفكرية والثقافية المعاصرة، وأهمية التكامل بين المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية في نشر قيم التوازن والاعتدال، وتعزيز الوعي المجتمعي خاصة لدى الأجيال الجديدة.

ومن المقرر أن تشهد المائدة المستديرة مشاركة عدد من القيادات الإعلامية والثقافية والأكاديمية والمهتمين بالشأن العام، في إطار حوار مفتوح يهدف إلى طرح رؤى وأفكار تسهم في دعم الخطاب الوسطي وتعزيز دوره في بناء الإنسان وترسيخ قيم الانتماء والوعي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة لإطلاق سلسلة من اللقاءات والندوات المتخصصة التي تناقش مختلف القضايا الإعلامية والثقافية ذات الأولوية، بما يعزز دور الإعلام والثقافة في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية والتنوير.