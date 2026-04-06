دعم مستمر للأسر .. موعد صرف تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد غالي

يشهد برنامج تكافل وكرامة اهتماما متزايدا من المواطنين، مع تزايد البحث عن مواعيد الصرف وطرق الاستعلام وقيمة الدعم، باعتباره أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي توفر دعما نقديا للفئات الأكثر احتياجا.

ويحرص المستفيدون على متابعة تفاصيل البرنامج بشكل مستمر، نظرا لاعتماده كمصدر دخل أساسي يساعد في تلبية متطلبات المعيشة اليومية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2026

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2026 اعتبارا من يوم 15 أبريل، على أن يستمر الصرف تدريجيا حتى نهاية الشهر، بما يضمن تقليل التكدس وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم في مختلف المحافظات.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة المعاش من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.
اختيار خدمة الاستعلام عن المستفيدين.
إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.
الضغط على زر الاستعلام لعرض البيانات.

وتتضمن نتيجة الاستعلام تفاصيل الحالة، مثل اسم المستفيد ونوع البطاقة سواء «تكافل» أو «كرامة»، وحالة البطاقة، وقيمة الدعم المستحق، مع توضيح أسباب الإيقاف إن وجدت.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

أتاحت الجهات المختصة عدة وسائل لصرف المعاش، لتسهيل وصول الدعم إلى المستفيدين، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي.
مكاتب البريد المصري.
منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري.
كروت ميزة.
فروع بنك ناصر الاجتماعي.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الضوابط لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، أبرزها:

أن يكون المتقدم 65 عاما فأكثر، أو من ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة.
عدم العمل بوظيفة حكومية أو خاصة بدخل ثابت.
عدم امتلاك أصول كبيرة مثل الأراضي أو العقارات أو السيارات.
التزام الأسر التي لديها أطفال بانتظامهم في التعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80%.
ألا يتجاوز الدخل التأميني الحد المقرر.

الفئات المستحقة للدعم

يستهدف البرنامج الفئات الأكثر احتياجا، وتشمل الأسر تحت خط الفقر، وكبار السن غير القادرين على العمل، وذوي الإعاقة، إضافة إلى المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات، وكذلك الأيتام غير المكفولين.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير دعم نقدي مستدام للفئات الأولى بالرعاية.

كيا سبورتاج
 DS N°7
دايو لانوس موديل 2000
فولكس فاجن أطلس 2027
