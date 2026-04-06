شبانة ينتقد تصريحات حسام غالي: عقد رعاية الأهلي يصل إلى 4 مليارات جنيه

وجه الإعلامي محمد شبانة، رسالة هامة إلى حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، بسبب تصريحاته عن رواتب لاعبي كرة القدم في الفترة الحالية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "حسام غالي قال إن صالح سليم هو الرئيس التاريخي للأهلي، لكن أنا لا أتفق مع هذا الرأي، لأن الأرقام تميل لصالح محمود الخطيب، ومع ذلك أنا لا أحب هذه المقارنات لأن لكل زمن ظروفه".

وأضاف: "غالي تحدث أيضًا عن رواتب اللاعبين، وقال إنهم يحصلون على أموال كبيرة دون تقديم نفس المردود، لكن هذا الكلام غير دقيق، لأن كرة القدم تغيرت، وأصبحت الرواتب مرتفعة في كل أنحاء العالم".

وتابع: "حسام غالي نفسه، عندما كان لاعبًا في 2013، كان يحصل على 3 ملايين جنيه، وهو ما يعادل تقريبًا 25 مليون جنيه في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن عقد رعاية الأهلي في الفترة المقبلة سيصل إلى 75 مليون دولار، أي ما يقارب 4 مليارات جنيه خلال 4 سنوات، وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع رواتب اللاعبين بما يتناسب مع هذه الإيرادات".

وواصل: "يجب أن يكون التركيز على الأداء الفني داخل الملعب وليس على الرواتب، فلا يمكن أن نطالب بزيادة عوائد الرعاية وتقليل رواتب اللاعبين في الوقت نفسه".

وأتم:"حسام غالي يُعد كادرًا إداريًا مهمًا، وأتمنى انتهاء أي خلاف بينه وبين محمود الخطيب، لأنه شخصية لا يمكن المزايدة على انتمائها للأهلي، ويمتلك من الفكر والخبرة ما يؤهله لتولي رئاسة النادي مستقبلًا".