محمد شبانة: الزمالك نمبر وان بجدارة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استحق تصدر المشهد بعد فوزه الكبير على المصري البورسعيدي في الدوري.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "الزمالك يستحق اليوم أن يكون نمبر وان، بعد الفوز الكبير على المصري في الدوري".

وأضاف: "أعجبني في الزمالك أنه يُجيد إنهاء الهجمات، ويحقق الفوز حتى لو لم يكن في أفضل حالاته، على عكس المصري الذي أصبح شبه فريق وفقد الشراسة، كما تراجع مستواه مع المدرب نبيل الكوكي".

وتابع: "هدف ناصر منسي الثالث في مرمى المصري حسم المباراة لصالح القلعة البيضاء، وكان هدفًا استثنائيًا، حيث لم ينظر إلى المرمى لأنه يحفظها جيدًا، وسجل هدفًا ممتعًا".

واختتم: "الزمالك اليوم هو نمبر وان، بعدما حقق الفوز برباعية وكان إيجابيًا طوال المباراة، وانفرد بصدارة جدول الدوري، كما أنه يوجه رسالة قوية لباقي الأندية، وسيجعل الأهلي يلعب تحت ضغط في مواجهته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا".