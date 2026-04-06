إبراهيم فايق بعد فوز الزمالك على المصري: هنشوف كورة من نار في الدوري

علق الإعلامي ابراهيم فايق علي فوز الزمالك على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

و كتب إبراهيم فايق عبر فيسبوك :‏الزمالك بدأ رحلة البحث عن اللقب بشراسة وأنياب قوية أمام المصري برباعية مقابل هدف.. اللاعيبه مشحونة معنويا ومركزة جدا وبتقدم أفضل أداء لها.. وعن جمهور الزمالك حدث ولا حرج.. حاجة رهيبة وطاقة تشجيع لا تهدأ ولا تعرف إلا الدعم طوال ٩٠ دقيقة.

و أضاف :‏واضح ان ال٦ جولات دي هنشوف فيها كورة من نار في الدوري المصري .

ترتيب الزمالك والمصري

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 46 منفردًا بصدارة جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 32 نقطة فى المركز الخامس.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري

من المقرر أن يلعب الزمالك مع شباب بلوزداد مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

على أن تقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في إياب نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 17 أبريل الجاري.