هشام نصر: أشكر لاعبي الزمالك على الأداء العالي وإنكار الذات

أعرب هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على المصري، بأربعة أهداف مقابل هدف على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

وقال نصر، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إم بي سي مصر 2»: «أشكر اللاعبين على الأداء العالي والتفاني وإنكار الذات، والتحية أيضًا للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، والإدارة الرياضية لجون إدوارد».

وأضاف: «اتفقنا على التركيز في كل مباراة على حدة، والتعامل مع كل مواجهة على أنها مرحلة منفصلة».

وأشار إلى أن الفريق سيتوجه إلى الجزائر يوم الثلاثاء، متمنيًا تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلوزداد، مؤكدًا: «الجمهور هو درع الزمالك الأساسي، وأشكرهم على دعمهم الدائم».

واستكمل نصر : «كثرة التغييرات بناء على آراء مختلفة لا تأتي بنتائج جيدة، هذا رأيي الشخصي».

واختتم تصريحاته قائلًا: «مكافآت ومستحقات اللاعبين على عيننا ورأسنا، وسيتم صرفها في الوقت المناسب، ونتمنى الفوز بلقب الدوري لتكون الجائزة الأكبر».