ليلة استثنائية وأخرى أسطورية.. سهير جودة تحتفي بفرحين بين سقارة والزمالك

احتفلت الإعلامية سهير جودة بحالة من البهجة المميزة التي شهدتها مصر في ليلة استثنائية، جمعت بين فرحين مختلفين في المكان، لكنهما اتفقا في الإحساس والمعنى.

وأشارت سهير جودة، عبر منشور لها، إلى أن يومًا واحدًا حمل بداخله مشهدين للاحتفال؛ الأول على ضفاف النيل في الزمالك، خلال حفل زفاف شهد ابنة الإعلامي خيري رمضان، والثاني عند سفح هرم سقارة، حيث أُقيم حفل زفاف رندا ابنة الدكتورة هبة قطب والدكتور هشام عادل، في أجواء وصفتها بالأسطورية.

وأضافت أن الرابط المشترك بين هذين الحدثين كان «الفرح الصادق»، الذي يعكس روح مصر، سواء بين أحجار التاريخ العريق أو على ضفاف النيل، مؤكدة أن البهجة في مصر دائمًا ما تحمل طابعًا خاصًا يصل مباشرة إلى القلوب.

واختتمت سهير جودة رسالتها بتهنئة العروسين، معبرة عن سعادتها بأن مصر تظل بلدًا يعرف كيف يصنع الفرح بأشكال مختلفة، لكنها دائمًا ما تكون قريبة من القلب

احتفلت الدكتورة هبة قطب بزفاف ابنتها أمام الأهرامات وسط حضور نخبة من شخصيات المجتمع والأطباء والمشاهير وشاركت المطربة بوسي في احياء الحفل.

وارتدت هبة قطب في حفل زفاف ابنتها فستان طويل ماكس من الشيفون مزين بالخرز والاكسسوارات وبه القليل من الدانتيل كما ارتدت معه طرحة من نفس اللون مع ميك اب بسيط .

وارتدت ابنة هبة قطب فستان زفاف اوف شولدر مفتوح من الاعلى مزين بالدانتيل وفستان طويل ماكس منفوش مزين بالكرانيش وارتدت اكسسوار بسيط من الذهب مع طرحة من الدانتيل طويلة.