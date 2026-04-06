حسام المندوه يكشف لأول مرة موقف قضايا الزمالك الـ 14

قال حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، إن النادي يسير في الطريق الصحيح نحو التتويج ببطولتي الدوري والكونفدرالية الإفريقية.

وأكد المندوه، في تصريحات تليفزيونية ، أن هناك سعيًا جادًا من جانب إدارة الكرة بنادي الزمالك لحل جميع القضايا المرفوعة ضد النادي، وإنهاء أزمة إيقاف القيد.

ووجّه رسالة إلى المسؤولين، مؤكدًا أن نادي الزمالك، رغم الظروف الصعبة، تحدّى كل التحديات ويشارك في البطولات الإفريقية، مشيرًا إلى أنه الفريق الوحيد الذي يشارك في بطولة قارية.

واختتم تصريحاته قائلًا: "يجب أن ننظر إلى ملف الأرض، سواء بعودتها أو بتوفير أرض بديلة."