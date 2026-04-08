الأنبا باخوم يترأس صلاة ليلة الأربعاء من البصخة المقدسة بكنيسة العذراء بشبرا

ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشيّة البطريركية، صلاة ليلة الأربعاء من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

صلوات البصخة المقدسة

شارك في الصلاة الأب عمانوئيل صبحي، راعي الكنيسة، وخدام وخادمات، ومخدومو مختلف مراحل التعليم المسيحي بالرعية، حيث شارك أبناء وبنات التربية الدينية في قراءات، وطِلبات البصخة المقدسة، كما شارك في صلوات البصخة أيضًا خدام وخادمات، ومخدومو إيمان ونور بالكنيسة، والأخوات الراهبات، وشعب الرعية.

وألقى الأب المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "اسهروا"، انطلاقًا من قراءات بصخة ليلة الأربعاء، موضحًا معنى كلمة "اسهروا" باللغتين العبرية، واليونانية والتي تعني الانتظار، أو الترقب.

وأشار صاحب النيافة إلى المعنى الصحيح لكلمة "اسهروا"، ذاكرًا نوعين من الشخصيات الكتابية، إحداهما استطاعت السهر الروحي، والأخرى التي لم تستطع أن تسهر.