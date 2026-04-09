انتخابات الشُّعب الهندسية 2026.. تزكيات واسعة وحسم مبكر لعدد من المقاعد

عقدت الشُّعب الهندسية بـ نقابة المهندسين المصرية، جلساتها الإجرائية لانتخاب هيئات مكاتبها وممثليها في مجلس النقابة، وذلك بناءً على دعوة نقيب المهندسين، في إطار تطبيق قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته.

وشهدت الانتخابات حسم عدد كبير من المقاعد بالتزكية، بينما جرت منافسات محدودة على بعض المناصب.

وأسفرت النتائج عن فوز المهندس هشام المناوي برئاسة شعبة الهندسة المدنية بالتزكية، إلى جانب فوز زينب شاور بمنصب الوكيل، فيما حُسمت بقية المناصب بين التزكية والاقتراع.

انتخابات الشعب الهندسية 2026

كما شهدت الشعبة تمثيلاً واسعًا في مجلس النقابة فوق وتحت السن.

وفي شعبة الهندسة الميكانيكية، فاز عبد الله دهينة برئاسة الشعبة بالتزكية، وسط توافق عام على أغلب المناصب، بينما جرت انتخابات على مقاعد التمثيل بالمجلس، وأسفرت عن صعود عدد من الأعضاء بعد حصولهم على أعلى الأصوات.

أما شعبة الغزل والنسيج، فجاءت نتائجها بالكامل تقريبًا بالتزكية، حيث فاز علاء ريحان برئاسة الشعبة، مع توافق كامل على باقي المناصب، وكذلك ممثليها في مجلس النقابة.

وفي شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، فاز إبراهيم إسماعيل برئاسة الشعبة بالتزكية، بينما شهد منصب الوكيل منافسة انتخابية، مع حسم باقي المواقع بالتزكية أو التصويت.

وشهدت شعبة الهندسة المعمارية منافسة أوضح، حيث فاز ياسر المغربي برئاسة الشعبة عبر الاقتراع، فيما خلت بعض المناصب من المرشحين، بينما حُسمت باقي المواقع بين التزكية والانتخاب.

وفي شعبة الهندسة الكهربائية، فاز كريم علاء الدين برئاسة الشعبة بالاقتراع، وسط توازن بين التزكية والتصويت في بقية المناصب، مع اختيار ممثلي الشعبة في مجلس النقابة.

في المقابل، لم تُعقد انتخابات شعبة البترول والتعدين والفلزات، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وتعكس نتائج الانتخابات حالة من التوافق داخل عدد كبير من الشُّعب، في مقابل منافسات محدودة في بعض التخصصات، بما يؤشر إلى استقرار نسبي في تشكيل الهيئات القيادية داخل النقابة خلال الدورة الجديدة.