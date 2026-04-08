رحيله يمثل خسارة.. عبد الغني يعزي أسرة المهندس حسام صادق خليفة

قدّم الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب مهندسي مصر، واجب العزاء في الشهيد المهندس حسام صادق خليفة، الذي استُشهد إثر سقوط شظايا على أحد حقول الغاز بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب نقيب المهندسين عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وزملائه، مؤكدًا أن رحيله يمثل خسارة لكفاءة هندسية مصرية متميزة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويُعد المهندس الراحل أحد الكفاءات المصرية العاملة بالخارج، حيث خلّف رحيله حالة من الحزن بين زملائه وأسرته.

واختتم نقيب المهندسين، تصريحه بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، مؤكدًا أن دعم أبناء المهنة في مختلف الظروف يأتي في مقدمة أولويات النقابة.