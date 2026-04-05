«البلشي» ومجلسه يُهنئون محمد عبدالغني بفوزه بمنصب نقيب المهندسين | صور

استقبل الدكتور المهندس محمد عبدالغني- نقيب المهندسين، وفدًا من مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي- نقيب الصحفيين، وبحضور محمد سعد عبدالحفيظ ومحمد الجارحي- وكيلا نقابة الصحفيين وهشام يونس- أمين الصندوق، وإيمان عوف- عضو مجلس النقابة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه نقيبًا للمهندسين.

وخلال اللقاء، أعرب وفد مجلس نقابة الصحفيين عن خالص تهنئته للدكتور محمد عبدالغني على ثقة الجمعية العمومية للمهندسين، مشيرين إلى أن هذا الفوز يمثل تقديرًا لمسيرته المهنية والنقابية، ومؤكدين تقديرهم لهذا الاستحقاق وثقتهم في قدرته على قيادة نقابة المهندسين خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق تطلعات أعضائها ويعزز من دورها المهني والمجتمعي.

وتناول اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استمرار تعزيز التعاون المشترك بين النقابتين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق تكاملًا حقيقيًا في الأدوار، ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة، سواء على المستوى المهني أو المجتمعي.

وأشاد الوفد بالدور الحيوي الذي تقوم به نقابة المهندسين، مشددين على أهمية التكامل بين النقابات المهنية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لخدمة أعضائها.

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد عبدالغني بوفد نقابة الصحفيين، معربًا عن بالغ تقديره لهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات بين النقابتين، ومؤكدًا أن نقابة الصحفيين تمثل أحد أهم أعمدة القوة الناعمة المؤثرة في المجتمع المصري، لدورها المحوري في تشكيل الوعي العام والدفاع عن قضايا الوطن.

وشدد نقيب المهندسين على حرصه على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين النقابات المهنية لدعم قضايا المجتمع وخدمة أعضائها.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار تعزيز التواصل والتنسيق بما يخدم القضايا المهنية ويصب في صالح الوطن، وبما يسهم في تبادل الخبرات وتنسيق المواقف في القضايا المهنية المشتركة، مؤكدًا انفتاح نقابة المهندسين على كافة المبادرات التي من شأنها دعم العمل النقابي المشترك وتحقيق مصالح أعضاء النقابات المهنية.