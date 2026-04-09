الشمر والنعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات

الاعشاب تُعتبر من الخيارات الطبيعية المُفضلة للتخفيف من الغازات المزعجة، وذلك لما لها من تأثير مُهدئ وسريع على الجهاز الهضمى ،ومن هذه الأعشاب:

ما هي أفضل أعشاب للتخلص من الغازات..

1-النعناع:

يساعد مغلي النعناع في تقليل بعض أعراض القولون العصبى مثل الغازات، ويجب الحذر عند استخدامه لأنه قد يسبب حرقة المعدة لدى بعض الأشخاص، ويمكن تناوله بمقدار كوب قبل كل وجبة لتحصل على أفضل النتائج.

2-شاي البابونج:

يمكن أن يساعد شاي البابونج على تخفيف مشاكل عسر الهضم، والغازات، والانتفاخات، ويمكن تناول مقدار كوب كل وجبة من الوجبات أو عند النوم.

3-القرنفل:

يُعتبر القرنفل من الأعشاب الشهيرة التي تُستخدم في المطبخ العربي، ويساعد زيت القرنفل في تقليل الانتفاخات والغازات عن طريق إنتاجه للعديد من الإنزيمات الخاصة بعملية الهضم، ويمكن استخدامه عن طريق إضافة قطرتين إلى خمس قطرات منه إلى كوب من الماء، ويتم تناوله بعد كل وجبة.

4-اليانسون:

يعمل اليانسون على تهدئة الجهاز الهضمي، وتخفيف الغازات كما يساعد على الهضم، ولكن يجب الحذر عند استخدامه فهو أحد الملينات الطبيعية.

5-الجنزبيل:

يُعتبر مشروب الجنزبيل المغلي من أفضل المشروبات التي قد تساعد في تخفيف الغازات، وتساعد على الشعور بالراحة.

6-الشمر:

وهو من المشروبات المفيدة في تقليل الغازات.

7-القرفة:

حيث يعتبر مشروب القرفة من أكثر المشروبات فاعلية في علاج الغازات.

المصدر..هيلثي لاين